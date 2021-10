Fuga em oleoduto causa desastre ambiental na Califórnia

Uma fuga num oleoduto, ao largo da Califórnia, provocou um desastre ambiental na costa daquele estado americano.

A área afetada pelo derrame de crude já afetou uma área de cerca de 20 quilómetros entre as praias de Laguna e de Huntington, famosas pela beleza das suas praias e condições para a prática de surf.

Os primeiros sinais de derrama surgiram no passado sábado e a empresa que gere o oleoduto disse que já tinha localizado a fonte provável, mas foi esta terça-feira que se compreendeu a extensão do desastre ambiental, com pelo menos 600 mil litros de combustível espalhados nas águas e praias, onde já começaram a aparecer peixes e aves mortos.

Segundo a CNN a empresa responsável pelo oleoduto, Beta Operating Company, tem um historial de violações de segurança, com mais de 100 casos registados ao longo dos últimos 11 anos.

O caso mais recente foi no passado dia 29 de setembro, embora não haja ainda detalhes sobre a natureza da violação, que levou a uma inspeção do regulador entre os dias 28 e 30.

Contudo, a teoria avançada esta terça-feira é da possibilidade de o oleoduto ter sido atingido pela âncora de um navio, causando uma rutura.

Este derrame levou um grupo de senadores e congressistas federais, oriundos da California, a pedir o fim da exploração de petróleo ao largo da costa do Estado.