Resgatados com vida onze migrantes dados como mortos num naufrágio em Espanha

Catorze imigrantes foram, esta segunda-feira, resgatados com vida do mar nas ilhas espanholas Baleares, incluindo onze inicialmente dados como mortos, avançam as autoridades locais.

Três pessoas foram resgatadas por um helicóptero, nove foram encontradas pelas forças de segurança e pelo serviço de Salvamento Marítimo numa embarcação precária e duas foram auxiliadas por outro barco. Todas se encontram a salvo.

As equipas de emergência não concluíram, contudo, a operação de resgate, e procuram, ainda, três pessoas que permanecem desaparecidas.

Os 14 imigrantes resgatados estão a receber cuidados médicos, após vários dias no mar.

Uma embarcação privada avisou primeiro que tinha recuperado dois cadáveres e que havia mais no mar, mas o serviço de Salvamento Marítimo comprovou que estavam vivos e que o que estava a flutuar eram coletes salva-vidas.