Há 3.760 toneladas de plástico a flutuar no Mediterrâneo

A investigação, publicada na revista científica “Frontiers in Marine Science”, desenvolveu um modelo para seguir os percursos e o destino dos detritos de plástico provenientes de fontes terrestres no Mar Mediterrâneo.

Mas o Mediterrâneo é também rico em biodiversidade, sendo uma área de preocupação no que respeita à conservação dos ecossistemas marinhos, dizem os autores da investigação.

“A poluição plástica afeta todos os níveis da biodiversidade marinha, com partículas micro e macroplásticas encontradas na superfície do mar, nas praias, no fundo do mar e no interior dos corpos de grandes e pequenos animais marinhos. Foi também relatado que os seres humanos ingerem plástico através do consumo de produtos do mar”, alerta-se na publicação.

O modelo que levou às conclusões agora publicadas foi desenvolvido por investigadores do Centro Helénico de Investigação Marinha, da Grécia.

Através dele, os investigadores concluíram que a carga total anual de plásticos que vai parar ao Mediterrânico ronda as 17.600 toneladas, das quais 3.760 estão atualmente a flutuar. Do total, 84% acabam nas praias e os restantes 16% acabam na coluna de água ou no fundo do mar.

"O nosso modelo demonstrou uma habilidade razoável na reprodução das distribuições observadas de plásticos no ambiente marinho, podendo assim ser utilizado para avaliar o estado atual da poluição por plásticos no Mediterrâneo e avaliar o impacto de futuras ações de limpeza e planos de gestão", disse o principal autor da investigação, Kostas Tsiaras.