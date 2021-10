Facebook, WhatsApp e Instagram estão em baixo

As aplicações Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger ficaram em baixo esta segunda-feira à tarde.

O "apagão" nos programas da multinacional Facebook afeta Portugal e outras partes do mundo.

Os problemas no Facebook, a maior rede social do mundo, começaram depois das 16h00, indica o site Downdetector.

Quando os utilizadores tentam aceder à aplicação aparece a mensagem "Sorry, something went wrong".

O Facebook diz que está a trabalhar no sentido de resolver o problema e restabelecer o serviço o mais depressa possível.

As "apps" de troca de mensagens WhatsApp e Messenger também estão sem funcionar, bem como a rede social Instagram.

[atualização]