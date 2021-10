Covid-19. Europa aprova terceira dose para imunodeprimidos

A Agência Europeia do Medicamento vai continuar a monitorizar "todos os dados que surgirem sobre sua eficácia".

De acordo com a EMA, apesar de não existir “evidência direta de que a capacidade de produzir anticorpos nestes pacientes protegeu contra a Covid-19, espera-se que a dose extra aumente a proteção pelo menos em alguns pacientes”.

"A recomendação acontece depois que estudos mostraram que uma dose extra dessas vacinas aumentou a capacidade de produzir anticorpos contra o vírus que causa a Covid-19 em pacientes transplantados de órgãos com sistema imunológico enfraquecido", explica a Agência Europeia do Medicamento.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou, esta segunda-feira, um reforço para imunodeprimidos da vacina contra a Covid-19 das farmacêuticas Pfizer e Moderna.

Terceira dose para maiores de 18 anos?

No comunicado divulgado esta segunda-feira, a EMA diz que é importante fazer uma distinção entre a terceira dose para pessoas imunodeprimidas e a dose de reforço para pessoas com sistema imunitário normal.

O Comité de Produtos Médicos para Uso Humano (CHMP) concluiu que a vacina da Pfizer mostrou “um aumento nos níveis de anticorpos quando uma dose de reforço é administrada aproximadamente seis meses após a segunda dose em pessoas de 18 a 55 anos de idade”.

Com base nestes dados, o CHMP determinou “que as doses de reforço podem ser consideradas pelo menos seis meses após a segunda dose para pessoas com 18 anos ou mais”.

A EMA sublinha que o “risco de doenças cardíacas inflamatórias ou outros efeitos colaterais muito raros após um reforço não é conhecido e está a ser monitorizado cuidadosamente”.