Bruxelas apresenta novo pacote energético, em dezembro

Em causa estão “soluções originais que podem ser utilizadas de acordo com as leis europeias e respeitando as regras da UE” para assim “mitigar o impacto” desta crise energética, referiu o responsável italiano.

A Comissão Europeia vai apresentar, em dezembro, um pacote de iniciativas sobre o setor energético, admitindo, perante a escalada dos preços da eletricidade devido aos aumentos globais no gás , intervir para reforçar as reservas da União Europeia (UE).

“Na minha opinião, é importante que as medidas [a adotar pelos países] sejam temporárias e orientadas para respeitar o mercado único e as regras dos auxílios estatais, além de serem coerentes com a transição para uma economia descarbonizada, que é a resposta estrutural à volatilidade e à dependência dos combustíveis fósseis”, adiantou Paolo Gentiloni.

Em julho passado, aquando da apresentação do pacote climático “Objetivo 55”, o executivo comunitário propôs a criação de um fundo social para a ação climática, através do qual os Estados-membros poderiam apoiar investimentos em eficiência energética, em novos sistemas de aquecimento e arrefecimento e numa mobilidade mais ecológica.

Também no âmbito dessas iniciativas para permitir à UE atingir os seus objetivos climáticos, a Comissão Europeia sugeriu na altura uma revisão do regime de comércio de licenças de emissão da UE para que as receitas daí provenientes sejam utilizadas pelos Estados-membros para mitigar o impacto da subida dos preços da energia, em particular as suas consequências sociais.

Na próxima semana, a instituição vai então emitir diretrizes para ajudar os Estados-membros a lidar com a atual crise do setor energético, dentro do âmbito dos atuais regulamentos da UE.

Será uma comunicação sobre os preços da energia que funcionará como caixa de ferramentas para orientar os Estados-membros na adoção de medidas ao nível nacional.

O tema estará ainda em debate na sessão plenária do Parlamento Europeu na quarta-feira, visando determinar quais os instrumentos a que a UE e os Estados-membros devem recorrer para fazer face a esta escalada dos preços.