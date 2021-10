Vulcão nas Canárias tem mais uma boca eruptiva. "Não são boas notícias"

Desde o início da erupção, a 19 de setembro, já foram expelidos das entranhas da Terra mais de 80 milhões de metros cúbicos.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou esta sexta-feira que haverá planos específicos para ajudar as famílias e empresas afetadas pelo desastre natural.

A Estação Espacial Europeia tirou uma fotografia, na quinta-feira, que mostra numa nova perspetiva do vulcão Cumbre Vieja a partir do espaço.

Entretanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) está a estudar a possibilidade de uma reação química provocada pelo vulcão de La Palma estar a criar uma “neblina” em torno das ilhas do grupo central dos Açores.

Em declarações à agência Lusa, Carlos Ramalho, do IPMA nos Açores, refere que a “visibilidade mais reduzida” e a “neblina” verificada no grupo central do arquipélago “poderão ter origem no vulcão de La Palma”.

Segundo disse, trata-se um “sulfato” que se “agrega com o vapor de água” e que cria aquela “neblina” devido à humidade elevada registada nos Açores.

O meteorologista realçou que o IPMA ainda “está a confirmar” a hipótese e destacou que essa possibilidade “não tem a ver com as cinzas” do vulcão, sendo antes um processo químico.