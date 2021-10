Incêndio em hospital da Roménia faz pelo menos nove mortos

Pelo menos nove pessoas morreram na manhã desta sexta-feira num incêndio no hospital da cidade portuária de Constanta, na Roménia, declararam as autoridades locais.



Todos os pacientes foram retirados do Hospital de Doenças Infecciosas de Constanta e o incêndio já foi extinto, segundo o departamento de situações de emergência da Roménia.

O Ministério da Saúde romeno disse, num comunicado, que mais detalhes serão dados posteriormente numa conferência de imprensa, num horário ainda não anunciado.

Segundo a nota, 113 pacientes estavam internados no hospital, 10 dos quais estavam na unidade de cuidados intensivos.

A Roménia, um país da União Europeia (UE) com 19 milhões de habitantes, teve dois outros incêndios em hospitais no ano passado, o que levantou preocupações sobre a deterioração da infraestrutura hospitalar do país.

Em novembro passado, 10 pessoas morreram depois de um incêndio atingir uma unidade de cuidados intensivos para pacientes com covid-19 num hospital da cidade de Piatra Neamt, no norte do país.

Outro incêndio, registado em janeiro numa enfermaria do Hospital Matei Bals, em Bucareste, matou cinco pessoas.

Após o incêndio no Hospital Matei Bals, o Presidente romeno, Klaus Iohannis, pediu uma reforma urgente e “profunda” do sistema hospitalar.

Iohannis disse que tragédias como aquela "não podiam acontecer novamente”.