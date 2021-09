Farmacêutica Merck anuncia comprimido contra a Covid-19 eficaz no combate a variantes

Veja também:

O medicamento antiviral oral experimental contra a Covid-19 da Merck & Co, molnupiravir, deverá ser eficaz no tratamento das variantes já conhecidas do SARS-CoV-2, incluindo a Delta, mais transmissível e atualmente dominante em vários países. O anúncio foi feito pela própria farmacêutica, num comunicado divulgado na quarta-feira.

Uma vez que o molnupiravir não tem como alvo a proteína espícula do vírus (alvo de todas das vacinas contra a Covid-19 aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento), que difere entre variantes, o medicamento deve ser igualmente eficaz no tratamento da doença, independentemente da evolução do vírus, garantiu Jay Grobler, diretor executivo do departamento de doenças infecciosas e vacinas da Merck.

Os dados mostram que o fármaco é mais eficaz quando administrado no início do curso da infecção, avança a Merck.

A farmacêutica norte-americana testou o antiviral em amostras recolhidas nos primeiros ensaios clínicos do medicamento. A variante Delta não estava em grande circulação na altura, mas o molnupiravir foi, entretanto, testado em amostras de laboratório da variante responsável pelo mais recente aumento de hospitalizações e mortes por Covid-19, nos Estados Unidos.