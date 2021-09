Rússia ameaça bloquear YouTube após a suspensão de canais russos

O órgão regulador das telecomunicações russo, Roskomnadzor, ameaçou nesta quarta-feira bloquear o YouTube, se a rede social se recusar a levantar a suspensão das contas alemãs do canal de televisão público russo RT.

A autoridade das telecomunicações russa declarou que pediu ao Google, a empresa-mãe da rede social, "que levantasse o mais rápido possível as restrições impostas aos canais do RT DE e Der Fehlende Part no YouTube".

“A legislação prevê a suspensão total ou parcial do acesso caso o proprietário de uma plataforma não execute uma recomendação do Roskomnadzor”, afirmou.

O portal norte-americano do Google bloqueou as contas do RT DE e Der Fehlende Part na terça-feira por violarem as regras internas da comunidade ao disseminar "informações falsas" sobre o novo coronavírus e por querer contornar a suspensão do ‘download’.

É “um ato de agressão de informação sem precedentes por parte do YouTube”, reagiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros, num comunicado divulgado na madrugada de hoje, acusando as autoridades alemãs de terem “obviamente incentivado, até mesmo insistido” nessa decisão.