La Palma. Lava do vulcão Cumbre Vieja já chegou ao mar

A lava do vulcão Cumbre Vieja chegou esta terça-feira noite ao mar do arquipélago das Canárias, segundo um comunicado do Instituto Vulcanológico das Canárias (Involcan).

Os especialistas alertam para o perigo de reações alérgicas graves, uma vez que o arrefecimento repentino da lava, em contacto com a água do mar, pode provocar a libertação de gases altamente tóxicos, como é o caso do ácido clorídrico, responsável por irritação na pele e na mucosa dos olhos.

Também esta terça-feira, o governo de Espanha a zona do Cumbre Vieja como zona de catástrofe e aprovou as primeiras ajudas de 10,5 milhões de euros para comprar 107 casas, móveis e eletrodomésticos para as vítimas.