Detenção de Puigdemont. "Não houve qualquer participação do governo italiano", garante Mário Draghi

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, afirmou hoje que "não houve qualquer participação do governo italiano" nem "nenhuma comunicação com o governo espanhol" relacionada com a detenção do ex-presidente catalão Carles Puigdemont.

"Não houve qualquer participação do governo italiano, nenhuma comunicação com o governo espanhol, pelo menos que eu saiba", disse Draghi durante uma conferência de imprensa, depois de acabado a reunião do Conselho de Ministros.

Puigdemont foi detido na Sardenha, na passada quinta-feira e libertado no dia seguinte.

O primeiro-ministro italiano assegurou que a detenção foi uma "operação da polícia e da Justiça, não do governo", realçando que o líder independentista foi detido à sua chegada ao aeroporto de Alguer porque dá uma ordem do Tribunal Supremo de Espanha.