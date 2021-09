Bolsonaro cita problemas da Venezuela para desqualificar Lula da Silva

Jair Bolsonaro, mencionou a crise social e económica que afeta a Venezuela para desqualificar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu rival político e favorito nas sondagens para as eleições de 2022.

Na cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, Bolsonaro anunciou que no próximo mês irá à cidade brasileira de Pacaraima, que faz fronteira com a Venezuela, e que tem sido a porta de entrada para dezenas de milhares de venezuelanos.