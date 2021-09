Talibãs estão a proibir corte de barba no Afeganistão

O movimento extremista que tomou o poder no final de agosto, na sequência da retirada dos Estados Unidos, considera que o simples ato de cortar a barba viola a lei islâmica, a Sharia.

A nova liderança talibã do Afeganistão proibiu os barbeiros da província de Helmand de desfazer ou aparar as barbas dos clientes, avança a BBC.

Radicais islâmicos no poder no Afeganistão alegam (...)

Alguns barbeiros em Cabul, a capital do Afeganistão, também dizem ter recebido instruções no sentido de deixarem de cortar as barbas dos clientes.

“Os combatentes estão sempre a passar por cá a ordenar que deixemos de aparar barbas. Um deles avisou que podem enviar inspetores à paisana para nos apanhar”, conta um barbeiro de Cabul, citado pela BBC.

Esta é mais uma restrição imposta pelos talibãs, que professam uma visão radical do Islão, com limitações das liberdades das mulheres e de outros hábitos, como música, televisão ou cinema.

Desde que tomaram o poder, os chamados "Estudantes de Teologia" afastaram as mulheres do Governo e, quanto à pratica de desporto, só se cobrirem o rosto e o corpo.