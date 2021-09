Armin Laschet ou Olaf Scholz. Quem será o próximo chanceler da Alemanha?

Mas, no verão passado, Scholz fez outra coisa: durante quatro horas, teve de responder a perguntas dos deputados no Parlamento federal alemão sobre o escândalo financeiro Wirecard.

Foi nessa função que Olaf Scholz, logo no início da pandemia da Covid-19, anunciou uma "bazuca" de centenas de milhares de milhões de euros para socorrer as empresas e os trabalhadores afetados pelo confinamento.

Scholz tem 63 anos de idade. Entrou no mundo da política aos 17 pela mão da juventude social-democrata, os Jusos. Estudou Direito e trabalhou durante muitos anos como advogado. Só mais tarde apostou na carreira política. Primeiro, foi deputado no Parlamento federal; depois, presidente da cidade de Hamburgo; e, por fim, vice-chanceler e ministro das Finanças.

O SPD disse ter escolhido Scholz por ele ter "o ímpeto de um chanceler" e porque a Alemanha precisa de um chefe de governo "determinado e experiente. Corajoso mesmo durante as crises, capaz de superá-las com força".

O que fez Olaf Scholz no verão passado? Antecipou-se a todos os rivais e anunciou a sua candidatura à chancelaria federal. "Quero ganhar", declarou o cabeça de lista do Partido Social-Democrata (SPD) há mais de um ano.

Apesar dos escândalos, a popularidade de Olaf Scholz está em alta. O SPD lidera as sondagens, embora apenas com cerca de 25% das intenções de voto.

Uma agência do ministério é acusada de ter ignorado avisos sobre transferências bancárias suspeitas. Scholz assegura que, nos últimos anos, tem fortalecido os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais.

O que fez Olaf Scholz este verão? Teve de responder novamente a perguntas, de deputados e dos eleitores – desta vez sobre buscas no Ministério das Finanças no âmbito de uma investigação sobre lavagem de dinheiro.

Em junho de 2020, a empresa de pagamentos eletrónicos pediu insolvência depois de auditores constatarem que faltavam 1,9 mil milhões de euros nas suas contas. Scholz - o ministro das Finanças - foi acusado de ter falhado no seu papel de supervisor. No entanto, o político garantiu aos deputados que fez tudo como manda o manual.

"É claro que temos uma boa tradição de cooperação com a França, mas acho que, como alemães, temos uma tarefa especial", respondeu o político. "Temos a tarefa de garantir que não há uma divisão na Europa entre o norte e sul, entre o leste e o oeste, e temos de garantir que não ficamos a um canto, mal-humorados, a comentar o que os outros podem melhorar."

Como será a relação da Alemanha com os parceiros europeus? Foi uma pergunta colocada esta semana durante um comício na cidade de Bona.

"Chanceler pela Alemanha" é um dos slogans da campanha de Scholz. Sem blazer, nem gravata, apenas de camisa branca, é assim que o candidato se tem apresentado nas suas intervenções, um pouco por toda a Alemanha. Scholz fala sobre os seus planos, caso seja eleito chanceler, mas responde também a perguntas do público.

Nos comícios, a "monotonia" que em tempos pontuou os discursos do social-democrata – e que lhe chegou a valer a alcunha de "autómato" ou "Scholzomat" – parece ter-se transformado numa "serenidade" de estadista.

O que fez Laschet há um ano, enquanto Scholz anunciava a candidatura à chancelaria? Ver sondagem atrás de sondagem a referir-se a ele como um dos políticos menos populares na Alemanha – entre os conservadores, falava-se sobretudo no nome de Markus Söder, o líder do estado federado da Baviera, para a corrida à sucessão de Angela Merkel.

Nas sondagens seguintes, a popularidade da União Democrata-Cristã (CDU) afundou, e até os militantes do partido chegaram a questionar se não seria melhor trocar de cabeça de lista.

O que fez Armin Laschet este ano? Pedir desculpa por se ter rido durante uma visita às zonas devastadas pelas inundações no oeste de Alemanha, que fizeram mais de 180 mortos e destruíram milhares de casas.

Armin Laschet – que governa o estado mais populoso da Alemanha, a Renânia do Norte-Vestfália, desde 2017 – foi acusado de "fraca liderança" durante a crise, particularmente depois de centenas de trabalhadores de uma fábrica de processamento de carne terem testado positivo à Covid-19. Enquanto isso, o correligionário Markus Söder brilhava em conferências de imprensa, ao lado da chanceler, anunciando novas restrições.

E sobre o futuro da Europa, o que diz Laschet? "A Europa de amanhã precisa de novos impulsos. É do nosso interesse nacional que tenhamos mais Europa", refere o conservador de 60 anos, que nasceu na cidade alemã de Aachen, localizada a menos de duas horas de carro de Bruxelas.



Um dos impulsos prometidos pelo político é o reforço do chamado "eixo franco-alemão". Outros objetivos no programa de Laschet são "ultimar o mercado comum de energia, intensificar o intercâmbio científico" e, por exemplo, contribuir para uma "política externa climática europeia".

Sobre as relações da União Europeia com a China, Laschet avisa: "Uma nova guerra fria seria bastante prejudicial". Ao mesmo tempo, segundo o político, a UE devia fortalecer a sua indústria, investir mais em investigação e criar a sua própria rota da seda, pelo Mar Mediterrâneo até África. "A Europa precisa de ser soberana em vários campos tecnológicos, isso aplica-se também aos produtos de saúde do quotidiano", afirmou em declarações ao diário alemão “Handelsblatt”.

O que fará Armin Laschet no próximo ano? Tudo dependerá da votação deste domingo. Nas sondagens, os conservadores aproximam-se cada vez mais dos sociais-democratas. O trabalho dos partidos nos últimos dias tem sido tentar convencer os muitos eleitores que ainda estavam indecisos.

Armin Laschet já ocupou vários cargos: foi deputado no Parlamento federal, eurodeputado, ministro estadual para a Família e Integração e, por último, ministro-presidente da Renânia do Norte-Vestfália.

O cargo de chanceler seria o próximo passo na "escada" política. Para já, o conservador rejeita ser o parceiro mais pequeno numa coligação – ou se torna chanceler ou nada feito.