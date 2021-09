Vulcão nas Canárias obriga a evacuar mais três localidades

No entanto, o ritmo de evacuação está a preocupar a população. O jornal El Mundo noticia que o corte de uma das principais vias de ligação na ilha está a causar transtornos nas evacuações.

As evacuações destas localidades - Tacuya, Tacande de Arriba e Tacande de Abajo - surgem numa altura em que o Instituto Vulcanológico das Canárias anunciou que foi descoberta uma nova boca de erupção.

A Proteção Civil espanhola anunciou esta sexta-feira à tarde a evacuação de mais três localidades na ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias, devido à erupção do vulcão Cumbre Viejo.

"Zona de catástrofe"



Várias companhias aéreas, espanholas e internacionais, já cancelaram uma série de voos para a ilha de La Palma, por causa do perigo apresentado pela nuvem de cinzas ao tráfego aéreo.

A coluna de fases vinda da erupção do Cumbre Viejo atingiu os seis quilómetros de altitude acima do nível do mar.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou hoje que o Governo vai aprovar uma ajuda "imediata" para aqueles que perderam as suas casas e o seu trabalho devido à erupção do vulcão na ilha de La Palma.

Em conferência de imprensa, Sánchez explicou que toda a ilha será declarada "zona de catástrofe" e que serão tomadas medidas "rápidas" para atender às necessidades de alojamento, aquisição de bens básicos e restabelecimento das comunicações, bem como um sistema específico de expediente para a regulamentação do emprego.