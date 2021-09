Talibãs vão retomar execuções e amputações "para promover a segurança"

Os talibãs vão retomar as execuções e as amputações de mãos de criminosos condenados.

Segundo o jornal britânico The Guardian, que cita o mullah Nooruddin Turabi – antigo ministro da Justiça e chefe do ministério da promoção da virtude e da prevenção do vício – a amputação de mãos é “muito necessária para promover a segurança”, porque tem um “efeito dissuasor”.

Contudo, os talibãs, que retomaram o controlo do Afeganistão a 15 de agosto, estão a estudar a possibilidade de essas execuções punições deixarem de ser feitas em público.

“Não queremos que as pessoas entrem em pânico”, assinalou Turabi.

O primeiro período da governação talibã no Afeganistão, antes da invasão norte-americana em 2001, foi marcada por execuções públicas no estádio de futebol em Cabul.

Em entrevista à Associated Press, Nooruddin Turabi advertiu o exterior contra a interferência no novo governo do Afeganistão.

"Ninguém nos deve dizer quais devem ser as nossas leis. Seguimos o Islão e faremos as nossas leis segundo o Alcorão", rematou o responsável.