​Polícia que matou George Floyd recorre da sentença

João Sousa

24 set, 2021 Portugal 09:26

"Derek Chauvin, de 45 anos, pressionou o pescoço de George Floyd com o joelho durante quase dez minutos, provocando a sua asfixia, em maio de 2020. O agente nunca admitiu culpa na morte do afro-americano." Se estivessem mesmo atentos ao julgamento sabiam que, primeiro, a causa mais provável da morte foi uma overdose por fentanil (apesar de acusação ter um médico a dizer o contrário). Segundo, George Floyd já estava a dizer que não conseguia respirar antes de sequer estar no chão (convém também dizer que foi ele que quis ir para o chão). Terceiro, a defesa apresentou provas (através de imagens de «bodycam») de que o joelho de Derek Chauvin esteve na maior parte do tempo na omoplata e não no pescoço. Isto não invalida que a acção da polícia tenha sido correcta, mas cabe aos jornalistas se informarem sobre o caso para não incorrerem e erros destes.