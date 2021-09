FBI emite mandado de detenção para noivo de Gabby Petito

O FBI emitiu, esta quinta-feira, um mandado de detenção em nome de Brian Laundrie, noivo de Gabby Petito. O jovem é considerado uma pessoa de interesse no caso, desde o desaparecimento da companheira a 11 de setembro.

O mandado foi emitido por um tribunal do estado norte-americano do Wyoming, onde foi encontrado o corpo da jovem de 22 anos. Em causa está o uso fraudulento do cartão de crétido de Gabby Petito e não qualquer acusação de homicídio.



"Embora este mandado permita a detenção de Laundrie, o FBI e nossos parceiros por todo o país continuam a investigar os factos e as circunstâncias do homicídio de [Gabby] Petito", adiantou o agente especial do FBI de Denver, Michael Schneider, em comunicado.

Laundrie é acusado de gastar mais de mil dólares do cartão da noiva, entre 30 de agosto e 1 de setembro.