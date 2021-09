Carles Puigdemont libertado, mas impedido de deixar a Sardenha

Em fuga desde 2017 devido ao seu papel na tentativa falhada de independência da região espanhola da Catalunha, Carles Puigdemont continua a ser procurado pelo sistema judicial espanhol, que o acusa de "sedição" e "apropriação indevida de fundos públicos".

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, defendeu "hoje, mais do que nunca", o diálogo na Catalunha, apesar das consequências que possa ter a detenção de Carles Puigdemont.



"Hoje mais do que nunca é importante reivindicar o diálogo, porque o diálogo é a única forma de se poder reencontrar", disse Sánchez durante uma visita à ilha de La Palma para acompanhar os efeitos do vulcão Cumbre Vieja.

Duas semanas após o seu encontro com o presidente do atual governo regional da Catalunha, Pere Aragonés, e do recomeço das conversações entre os dois governos para resolver o diferendo com a Catalunha - que continua a ter uma maioria independentista -, Sánchez reafirmou que a negociação é a forma de resolver o conflito político.