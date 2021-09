Canárias. Coluna de gases que sai do vulcão atinge 4.500 m de altura

A erupção do vulcão Cumbre , na ilha de La Palma, nas Canárias, entra no sexto dia com a coluna de gazes a atingir 4. 500 metros de altitude. Segundo as autoridades, uma das línguas de lava parou e a outra move-se, nesta altura, a cerca de quatro metros por hora.

A erupção já devastou cerca de 240 hectares de terrenos, num perímetro de cerca de 16 quilómetros. A lava também destruiu 390 edifícios e 14 km de estradas.

O governo regional das Canárias realiza uma reunião extraordinária, com a presença do primeiro-ministro espanhol, na qual planeia aprovar a ajuda às pessoas afetadas pela situação.