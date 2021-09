Ex-presidente da Catalunha Carles Puigdemont detido em Itália

A notícia da detenção acabou por ser confirmada pelo seu advogado, Gonzalo Boye, no Twitter. "O Presidente Puigdemont foi preso ao chegar à Sardenha, onde se deslocava como deputado europeu".

De acordo com o jornal espanhol El País , o antigo governante encontrava-se num evento, em Itália, a promover o folclore catalão.

O ex-presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, foi detido na Sardenha, em Itália, esta quinta-feira.

Vivia há quatro anos na Bélgica e é membro do Parlamento Europeu, no entanto, em julho deste ano, o Tribunal de Justiça da União Europeia (UE) retirou-lhe a imunidade parlamentar.

Pendia sobre Puigdemont um mandato internacional de busca e captura, emitido pelo juiz Pablo Llarena, do Supremo Tribunal de Espanha.

A sua detenção ocorre mais de uma semana depois de o governo central de Espanha e o governo separatista da Catalunha terem retomado as conversações destinadas a resolver uma disputa sobre o impulso de independência da região. Há um ano e meio que não há diálogo sobre o tema.

No início do mês, houve protestos em Barcelona com dezenas de milhares de pessoas a apelar à independência.