Copenhaga eleita cidade mais segura do mundo, em ano de estreia portuguesa

Copenhaga foi eleita a cidade mais segura em 2021, na quarta edição do índice de segurança da revista britânica The Economist. Com 82.4 pontos a cidade dinamarquesa alcança pela primeira vez o topo da lista, em ano de estreia para Portugal.

Lisboa ocupa a 28.º posição, com 70.1 pontos, à frente de cidades como Roma, em Itália, Buenos Aires, na Argentina, e Bogotá, na Colômbia.

O índice de segurança classifica 60 destinos internacionais em 76 indicadores, que se dividem em cinco categorias principais: segurança digital, na saúde, de infraestruturas, pessoal e ambiental.

Nas cinco categorias, a capital portuguesa destacou-se na segurança pessoal, alcançando o nono lugar, e obteve o pior resultado no nível da segurança de saúde.

Relativamente à segurança digital, que considera o acesso à internet, privacidade e segurança cibernética, Sydney, Singapura, Copenhaga, Los Angeles e San Francisco lideram o ranking.