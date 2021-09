Seleção feminina do Afeganistão feliz e pronta para sonhar em Portugal

Vingar no mundo do futebol feminino nunca é fácil, mas a situação agrava-se quando o país em causa é o Afeganistão.

Para as jogadoras afegãs o sonho de poderem continuar a joga à bola desmoronou-se à mesma velocidade que o Governo afegão perante o avanço dos talibãs, em agosto.

Vendo os fundamentalistas islâmicos a tomar de novo o poder no país, estas atletas, muitas ainda jovens, perceberam que não poderiam permanecer. A questão não era apenas poderem continuar a jogar, era mesmo a sua sobrevivência. Muitas delas eram facilmente identificáveis como ativistas e defensoras dos direitos das mulheres e a confiança nas promessas dos novos governantes de que respeitarão as minorias e os opositores é escassa, se não inexistente.

A fuga do Afeganistão consumou-se, finalmente, ao final de várias tentativas frustradas. Juntamente com outras crianças e adultos – cerca de 80 pessoas no total – as 26 meninas, que têm entre 14 e 16 anos, foram sendo passadas de casa em casa, escondidas enquanto figuras como Robert McReary, que trabalhou no gabinete do Presidente George W. Bush e com forças especiais americanas no Afeganistão, e Nic McKinley, um ex-membro da CIA que agora gere um grupo humanitário para realojar afegãos, coordenavam um plano de fuga – Operação Bolas de Futebol – com aliados no terreno e com os próprios talibãs.

“Aconteceu tudo muito rapidamente. O nosso contacto no terreno disse-nos que tínhamos uma janela de cerca de três horas”, disse McKinley à Associated Press (AP).