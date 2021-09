Ministro da Saúde do Brasil testa positivo à Covid-19 durante viagem a Nova Iorque

A informação da presidência brasileira chegou horas depois do discurso de Jair Bolsonaro, o único chefe de Estado e de Governo dos países do G20 que não está vacinado contra a Covid-19, na abertura da 76ª Assembleia Geral da ONU.

Após o anúncio, o ministro recorreu às redes sociais para confirmar que se encontra infetado e que ficará de quarentena em território norte-americano, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária.

“Enquanto isso, o Ministério da Saúde seguirá firme nas ações de enfrentamento à pandemia no Brasil. Vamos vencer esse vírus”, escreveu no Twitter.

O ministro da Saúde esteve presente na terça-feira na Assembleia Geral da ONU, tendo informado que esteve sempre de máscara. Mas Queiroga, que já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19, fez refeições nas ruas de Nova Iorque na companhia de Bolsonaro e de outros ministros e deu ainda várias entrevistas na parte externa do hotel onde estava hospedado, além de ter circulado pelas instalações da ONU e pelo Memorial do 11 de Setembro, onde esteve com Bolsonaro - este sem máscara.

Na noite de segunda-feira, o ministro da Saúde causou polémica ao fazer um gesto obsceno a brasileiros que se manifestavam em Nova Iorque contra Bolsonaro, a quem chamaram de “genocida” e “assassino”.