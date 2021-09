Vulcão das Canárias obriga a novas evacuações

O surgimento de uma nova boca eruptiva no vulcão Cumbre Vieja, nas Canárias, levou as autoridades a proceder a novas evacuações em Tacande, no município de El Paso (La Palma).

Até agora, 5.500 pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas.

No seu trajeto, a lava continua a aproximar-se do mar, a sua saída natural, ainda que a um ritmo menor do que o previsto. O momento preocupa, contudo, a autoridades, uma vez que o contacto com a água salgada provoca nuvens tóxicas e “pode gerar explosões e mais emissão de gases nocivos”, segundo o comité de crise (Pevolca).

Por isso, o dispositivo de Proteção Civil foi intensificado e a Capitania Marítima estendeu, na noite de segunda-feira, o perímetro de exclusão marítima, entre Puerto Naos (no Sul) até à praia de Las Viñas (Tazacorte, no Norte).

As forças de segurança impedirão o acesso da população à zona.