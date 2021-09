​Cinco coisas a saber sobre as eleições na Alemanha

Estas são umas eleições históricas na Alemanha. A chanceler Angela Merkel diz adeus à política ativa e todos os candidatos prometem virar a página. O candidato do SPD, Olaf Scholz, está bem posicionado na corrida à sucessão de Merkel. Armin Laschet, o cabeça de lista da CDU/CSU (de Merkel), vai no seu encalço. Mas o eleitorado parece dividido. Nas eleições de domingo, serão muito provavelmente os pequenos partidos a decidir quem será o próximo chanceler. 1 - O fim da era Merkel Foi uma saída anunciada. Angela Merkel deixa a chancelaria federal após 16 anos no cargo - mais do que o primeiro chanceler alemão, Konrad Adenauer, e os mesmos que o seu antigo mentor, Helmut Kohl. Merkel ficará conhecida sobretudo pela forma como geriu "pragmaticamente" quatro grandes crises: a crise financeira de 2008 e a subsequente crise da zona euro, a "crise dos refugiados" de 2015 e a crise pandémica. A chanceler diz que deixa o cargo com o sentido de dever cumprido: "Creio que dei o meu contributo", afirmou recentemente. Merkel é mais popular do que qualquer candidato na corrida eleitoral. Suceder-lhe não será tarefa fácil. 2 - Os principais candidatos Há dois políticos com fortes possibilidades de suceder a Merkel na chancelaria: o social-democrata Olaf Scholz e o conservador Armin Laschet. O partido de Scholz, o SPD, está à frente nas sondagens. Durante a campanha, Scholz tem usado como trunfo a sua experiência no governo federal, pois foi ministro das Finanças e vice-chanceler nos últimos três anos e meio. O rival Armin Laschet, cabeça de lista da CDU/CSU, também não é um estreante em matérias de governação. Laschet lidera desde junho de 2017 o estado mais populoso da Alemanha, a Renânia do Norte-Vestfália. Só que a campanha não lhe corre de feição: este verão, as câmaras de televisão apanharam Laschet a rir-se quando visitava as zonas devastadas pelas inundações no seu estado. A popularidade dos conservadores caiu a pique. Muitos perguntaram se não teria sido melhor se a CDU/CSU tivesse escolhido outro cabeça de lista: por exemplo, Markus Söder, o líder do estado federado da Baviera, bastante mais popular do que Laschet. Mas Laschet não foi o único a envolver-se em polémicas. Nas últimas semanas, Olaf Scholz teve de responder a perguntas desagradáveis após buscas no Ministério das Finanças no âmbito de uma investigação sobre lavagem de dinheiro. Foi ainda confrontado com o escândalo de evasão fiscal "CumEx" e a falência da empresa de pagamentos eletrónicos Wirecard, alegadamente por ter falhado no seu papel de supervisão. O social-democrata rejeita quaisquer responsabilidades. As polémicas não parecem afetar a popularidade do candidato a chanceler.

3 - Quem tem mais hipóteses As sondagens colocam o SPD com cerca de 25-26% das intenções de voto. A união dos conservadores (CDU/CSU) de Laschet vai mais atrás, com 20-22%. A confirmar-se este valor nas eleições de domingo, seria o pior resultado de sempre dos conservadores. Contudo, 40% dos eleitores estão indecisos, de acordo com uma sondagem divulgada há dias pelo jornal Frankfurter Allgemeine. 4 - Possíveis coligações Armin Laschet (CDU) recusa ser o parceiro mais pequeno numa coligação com o SPD. Portanto, se as sondagens não se enganarem, os partidos mais pequenos poderão ter um papel crucial na eleição do chefe do governo federal. Tudo dependerá dos resultados das eleições e das negociações que se seguem. Para já ninguém se atreve a adiantar parcerias. Em teoria, há várias coligações a três possíveis. Estas são as mais prováveis: • Coligação "Semáforo": uma união de partidos com as cores vermelha (a cor atribuída ao SPD), amarela (do partido liberal FDP) e verde (do partido "Os Verdes)"; • Coligação "Jamaica": uma união com as cores da bandeira jamaicana: preto (a cor atribuída aos conservadores da CDU/CSU), amarelo e verde; • Olaf Scholz também não exclui a possibilidade de uma coligação "Rot-Rot-Grün" com todos os partidos de esquerda representados no Parlamento federal: o SPD, o partido A Esquerda e os Verdes. 5 - Os temas da campanha Um dos temas que mais preocupa os eleitores alemães é o custo de vida e a falta de habitações nas grandes cidades. Na última década, tem havido cada vez mais autorizações para construir residências. Mas não são suficientes para fazer face à procura. Todos os partidos têm propostas para tentar pôr cobro a este problema. A direita pede menos burocracia no setor da construção, a esquerda planeia mais habitações sociais. SPD, Verdes e o partido A Esquerda querem impor um travão ao preço das rendas, mas conservadores e liberais discordam da medida.