Autópsia pode desvendar mistério sobre paradeiro de Gabby Petito

No Twitter, o pai, Joseph Petito, fez uma homenagem à filha. “Ela tocou o mundo”, escreveu na legenda da imagem.

O corpo foi encontrado após várias buscas na área de campismo de Spread Creek Wyoming, no limite do Parque Nacional de Grand Teton.

A autópsia do corpo que pode ser de Gabby Petito, desaparecida desde 11 de setembro, é realizada esta terça-feira. A identidade será confirmada através de fotografias, documentos e ADN.

A jovem, de 22 anos, estava desaparecida desde 11 de setembro durante uma viagem com o seu companheiro. O último contacto que os pais tiveram com ela foi quando os dois viajantes estavam na área do Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming.

A polícia da Florida continua à procura do namorado de Petito, Brian Laundrie.

O FBI fez buscas e recolheu vários objetos na casa do jovem, de 23 anos, que segundo a família despareceu há uma semana, três dias após o desaparecimento da namorada ter sido comunicado.



Gabby deixou o emprego para viajar em julho pelos Estados Unidos numa carrinha com o namorado, Brian Laundrie, de 23 anos, documentando a viagem no Instagram. Há mais de duas semanas, Laundrie voltou sozinho para casa, em North Port, Florida, com a carrinha e não deu mais explicações.