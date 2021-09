Vulcão nas Canárias destrói 100 casas. Cinco mil pessoas retiradas

A lava do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, nas ilhas Canárias, já destruiu cerca de uma centena de habitações em El Paso, avança o jornal “El Mundo”, citando dados do município.

O primeiro-ministro espanhol garantiu, em La Palma, que o município pode contar com o Governo central para “lidar com qualquer tipo de eventualidade”.

Sánchez pediu ainda à população que “tenha cuidado e se afaste” das áreas mais perigosas.

O vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção no domingo, o que não acontecia desde 1971 (em Teneguía, no sul da ilha).

Desde o início da semana que a ilha se encontrava em alerta amarelo, devido ao risco de erupção vulcânica na zona (nível 2 de 4).

La Palma, com 85 mil habitantes, é uma das oito ilhas do arquipélago das Canárias e dista 100 quilómetros de Marrocos, no seu ponto mais próximo com África.