EUA. Corpo encontrado corresponde à descrição de Gabrielle Petito

Pode estar para breve o fim do mistério sobre o que aconteceu à norte-americana Gabrielle Petito. O corpo encontrado no domingo no parque nacional de Wyoming corresponde ao da jovem de 22 anos desaparecida há dias.

“No início do dia [domingo], foram encontrados restos humanos que correspondem à descrição de Gabrielle 'Gabby' Petito”, revelou o agente do FBI Charles Jones, em conferência de imprensa.

A descoberta do corpo foi feita por agentes que passaram os últimos dias a revistar acampamentos no parque natural.

A jovem, de 22 anos, estava desaparecida desde 11 de setembro durante uma viagem com o seu companheiro. O último contacto que os pais tiveram com ela foi quando os dois viajantes estavam na área do Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming.



A autópsia, que vai decorrer na terça-feira, vai confirmar a identidade da vítima através do ADN e fotos. A causa de morte ainda não foi determinada.

Gabby deixou o emprego para viajar em julho pelos Estados Unidos numa carrinha com o namorado, Brian Laundrie, de 23 anos, documentando a viagem no Instagram. Há mais de duas semanas, Laundrie voltou sozinho para casa, em North Port, Florida, com a carrinha e não deu mais explicações.