Lava já ameaça as casas mais perto de vulcão em erupção nas Canárias

Um rio de lava já está a afetar as habitações mais perto do local da erupção do vulcão Cumbre Vieja na ilha de La Palma, noticia a agência Efe com base numa filmagem feita por um drone. De acordo com as imagens gravadas por um cidadão que as disponibilizou à agência espanhola de notícias, há uma língua incandescente que virou já uma curva da estrada e desde lentamente, paralela a algumas habitações. Pelo menos uma das casas está completamente rodeada por lava e a outra tem material vulcânico num dos seus lados, escreve ainda a Efe, que lembra que a zona mais perto da erupção já foi evacuada.

O vulcão que esta tarde nasceu na zona de Cabeça de Vaca, no município de El Paso, na ilha de La Palma, nas Canárias, têm sete bocas ativas que emitem lava, que está a avançar de forma lenta, de acordo com o porta-voz do Instituto Vulcânico das Canárias, David Calvo. O rei de Espanha, Felipe VI, já telefonou ao presidente do governo regional das Canárias, Ángel Victor Torres, para se inteirar da situação e transmitir "todo o apoio" à população, anunciou Ángel Victor Torres numa mensagem no Twitter. O vulcão Cumbre Vieja entrou este domingo em erupção na zona de Las Manchas, depois de mais de uma semana em que foram registados milhares de sismos na região. O Cumbre Vieja de La Palma é um dos complexos vulcânicos mais ativos das ilhas Canárias, sendo o responsável por duas das três últimas erupções nas ilhas, o vulcão San Juan (1949) e o Teneguía (1971).