Câmara de Cabul manda trabalhadoras para casa para dar lugar a homens

As restrições aos direitos das mulheres no Afeganistão continuam, no mesmo dia em que as mulheres políticas afegãs saíram às ruas para protestar pelos seus direitos.

O novo presidente da câmara de Cabul, Hamdullah Nomany, nomeado pelos talibãs, afirmou este domingo que as mulheres que trabalhem no município devem ficar em casa, a não ser que nenhum homem possa preencher a sua vaga.

Os talibãs prometerem durante a tomada de posse do país que iriam respeitar os direitos das mulheres "dentro da lei islâmica", mas têm contrariado completamente essa promessa, proibindo a entrada de raparigas nas escolas secundárias (que reabriram este fim-de-semana) e nas universidades, e restringindo o acesso ao trabalho.

Aliás, este fim-de-semana nem mesmo as professoras puderam voltar às escolas - mas o porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, garantiu que as escolas para raparigas seriam abertas.