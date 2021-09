Talibãs trocam Ministério dos Assuntos Femininos pelo da Prevenção do Vício

O Governo dos talibãs no Afeganistão substituiu, esta sexta-feira, o Ministério dos Assuntos Femininos pelo de Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, que já havia existido durante a primeira governação do grupo extremista, de 1996 a 2001.

Uma placa do novo ministério foi colocada, esta sexta-feira, em Cabul e várias mensagens surgiram nas redes sociais mostrando funcionários do Ministério dos Assuntos das Mulheres, alegando terem sido despedidos, de acordo com a agência AFP.

Nenhum funcionário dos talibãs respondeu às solicitações da AFP para comentar o assunto.

Embora tenham garantido que iriam governar com mais moderação do que entre 1996 e 2001, os talibãs não permitiram que a maioria das mulheres voltassem ao trabalho. Também nenhuma mulher faz parte do novo governo afegão anunciado há duas semanas.

Esta sexta-feira, o Ministério da Educação transmitiu em comunicado a reabertura das escolas de ensino básico e secundário para rapazes e consequente regresso ao trabalho dos professores do sexo masculino.