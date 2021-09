ONU alerta para aquecimento global "catastrófico" e renova apelo aos países

Os compromissos assumidos pelos Estados signatários do Acordo de Paris estão a conduzir o mundo a um aquecimento global "catastrófico" de +2,7°C, longe do objetivo de 1,5°C para limitar os efeitos destrutivos da alteração do clima, alertou a ONU, esta sexta-feira.

A seis semanas da conferência mundial da ONU sobre alterações climáticas (COP26), um relatório que avalia os compromissos nacionais de 191 países, publicado esta sexta-feira, "mostra que o mundo está num caminho catastrófico para um aquecimento de 2,7 graus", declarou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

O Acordo de Paris pretende estabelecer metas de redução de emissões de gases com efeito de estufa, para limitar o aquecimento global a um aumento de menos de dois graus em relação à era pré-industrial, se possível a 1,5 graus, mas "o fracasso em cumprir este objetivo será medido em número de mortos e meios de subsistência destruídos", insistiu Guterres, apelando a todos os governos para proporem compromissos de redução de emissões mais ambiciosos.