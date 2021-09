Espanha. 300 migrantes chegaram às Canárias esta quinta-feira

Dois novos resgates de embarcações ainda a decorrer no sul da Gran Canaria vão elevar para cerca de 300 o número de migrantes que chegaram esta quinta-feira às ilhas, incluindo mulheres e crianças, segundo dados das autoridades locais.

Entre os migrantes estarão, pelo menos, 25 mulheres e cinco crianças, se acordo com os dados avançados à agência espanhola Efe pelo Salvamento Marítimo e pelo 112 das Ilhas Canárias.

Cerca das 19h30 (hora de Lisboa), o Guardamar Talía encontrava-se a cerca de 80 quilómetros a sul da Gran Canaria, a recolher os ocupantes de duas embarcações detetadas pelo avião Sasemar 103 e por um navio do Serviço de Vigilância Aduaneira.

O primeiro destes barcos, já resgatado, transportava 28 imigrantes magrebinos (27 homens e uma mulher) e na outra embarcação, estima-se que viajem cerca de 50 pessoas de origem subsariana, desconhecendo-se ainda se há menores a bordo

O dia começou com o resgate de quase 200 pessoas em quatro embarcações durante a madrugada, dois pneumáticos em Lanzarote com 86 pessoas (60 homens, 21 mulheres, três crianças e dois bebés, todos subsaarianos) e dois barcos com 102 pessoas na Gran Canaria (99 homens e três mulheres, do Magrebe).

Pouco depois das 09h00, o Salvamar Macondo ajudou os 33 ocupantes de outro barco detetado a 22 quilómetros ao sul de Gran Canaria, todos homens magrebinos.

Desde o início do ano até 14 de setembro, chegaram às Ilhas Canárias 11.060 migrantes em embarcações e pequenos barcos (cayucos), mais 5.979 face ao período homólogo de 2020, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Interior,

Nos últimos três dias houve um aumento significativo, com a chegada de 917 pessoas em 25 barcos: 392 na terça-feira (o valor mais alto num só dia até agora este ano), 225 na quarta-feira e cerca 300 hoje.