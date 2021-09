Apple retirou aplicação da oposição após ameaças de detenções na Rússia

Como quase nenhum candidato anti-Putin foi autorizado a concorrer às legislativas, os apoiantes de Navalny elaboraram uma estratégia de chamado "Voto Inteligente" destinada a apoiar o candidato -- em muitos casos, comunista -- mais bem posicionado para deixar em dificuldades o do partido no poder, Rússia Unida.

"Esta aplicação é ilegal no nosso país", disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, acrescentando que "as duas plataformas receberam notificações" que as levaram a cumprir "o espírito e a letra da lei" russa.

Leonid Volkov, responsável da oposição exilado, acusou a Apple e a Google de "censura" e de "cederem à chantagem do Kremlin" ao suprimir a aplicação das suas lojas 'online'.

"Todo o Estado russo e até mesmo as grandes empresas tecnológicas estão contra nós, mas isso não significa que vamos baixar os braços", afirmou a equipa de Navalny na aplicação de mensagens instantâneas Telegram.

A decisão surge após meses de repressão que afastaram os críticos do Presidente russo, Vladimir Putin, do escrutínio.

A oposição russa acusou as gigantes Google e Apple de "censura" por terem cedido às pressões do Governo, removendo o programa criado pelo movimento do opositor preso Alexei Navalny.

A gigante tecnológica norte-americana Apple retirou uma aplicação eleitoral móvel anti-Kremlin por medo de represálias contra os seus funcionários, após ter recebido ameaças de detenções na Rússia, onde as eleições legislativas começaram esta sexta-feira, revelou uma fonte próxima do caso.

No passado, esta abordagem obteve algum êxito, nomeadamente em Moscovo em 2019.

As autoridades russas já tinham aumentado, na quinta-feira, a pressão sobre as norte-americanas Google e Apple para que as empresas apagassem a aplicação 'Navalny' das suas plataformas antes das eleições legislativas que tiveram hoje início e vão decorrer durante o fim de semana.

Os deputados russos realizaram, na quinta-feira, uma sessão na Comissão do Senado para a Proteção da Soberania do Estado e Prevenção de Interferência nos Assuntos Soberanos da Rússia, que contou com a presença de representantes das empresas Google e Apple para se defenderem contra acusações de interferência nas eleições.

O argumento das autoridades russas é que a aplicação conduzia o utilizador diretamente à página "Voto Inteligente", elaborada pelo líder da oposição russo que se encontra preso, Alexei Navalny, para tentar derrotar o partido no poder, Rússia Unida.

A iniciativa, em curso desde 2019 e que incomodava o Kremlin, identificava por nomes e sobrenomes os candidatos com maior probabilidade de conseguir evitar a eleição do representante do Rússia Unida, fossem eles liberais, comunistas ou nacionalistas.

No passado dia 10, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo convocou o embaixador dos Estados Unidos na Rússia, John Sullivan, para uma reunião em que Moscovo transmitiu a "inadmissibilidade da ingerência nos assuntos internos" do país.

A base jurídica que a Rússia usou para bloquear a aplicação 'Navalny' e a sua página "Voto Inteligente" é que a rede de escritórios e duas organizações do líder da oposição, incluindo o Fundo Anticorrupção, foram proibidas pela Justiça russa em junho passado, quando um juiz as declarou "extremistas".

As autoridades russas acusam ainda outras empresas americanas - como a Cisco e a Cloudflare - de ajudarem a contornar o bloqueio de páginas 'online' proibidas na Rússia, como o "Voto Inteligente", para além de terem bloqueado seis outras aplicações VPN (tecnologia que permite contornar mecanismos censórios na Internet).