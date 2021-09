SpaceX. Primeira missão só com civis está a caminho do espaço

O voo desta missão será inteiramente dirigido a partir da Terra.

Esta missão quer atingir altitudes nunca antes alcançadas: 575 quilómetros acima do nível médio da água do mar, acima da Estação Espacial Internacional (420 quilómetros) e do Hubble (540 quilómetros). É nessa altitude que os quatro tripulantes ficarão oito horas e 45 minutos depois do lançamento e durante três dias. Orbitarão a Terra uma vez a cada 90 minutos.



A SpaceX pretence ao bilionário Elon Musk e já fez parcerias com a NASA. Recentemente, as rivais Virgin Galactic e Blue Origin fizeram as suas estreias nas missões astro-turísticas com os seus respetivos fundadores, os bilionários Richard Branson e Jeff Bezos.