Morreu Clive Sinclair, o criador do computador ZX Spectrum

Morreu Clive Sinclair, o empresário britânico que revolucionou a computação doméstica.

A notícia foi anunciada esta quinta-feira pela filha, Belinda. Sinclair tinha 81 anos e sofria de doença prolongada.

Para a história da tecnologia, o nome de Clive Sinclair fica ligado à criação da máquina calculadora de bolso e do computador ZX Spectrum, uma evolução dos modelos ZX80 e ZX 81, que revolucionaram o acesso aos computadores, sobretudo na Europa.

Lançado em 1982, o modelo Spectrum foi desenhado por Richard Altwasser e Rick Dickinson, tendo sido um dos equipamentos mais vendidos na altura do seu lançamento, com cerca de cinco milhões de unidades comercializadas.

Muitos deram os primeiros passos na programação enquanto aprendiam BASIC ou carregavam jogos em cassete.

Mas Clive Sinclair era um homem à frente do seu tempo e, depois do ZX Spectrum, criou um veículo elétrico de três rodas – o C5 – e um televisor portátil, mas nenhuma destas invenções teve o sucesso do famoso Spectrum.

