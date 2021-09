França dá 100 euros a seis milhões de famílias para ajudar na conta da energia

O executivo francês quer, assim, reduzir as consequências do aumento de preços, que poderá ter consequências graves durante o inverno, com um maior consumo de energia devido ao frio.

As famílias elegíveis vão receber, por correio, de forma automática esta ajuda excecional em dezembro, independentemente do seu método de aquecimento (eletricidade, petróleo ou gás).

Os preços do gás subiram acentuadamente nos últimos meses, impulsionados pela recuperação económica global. As tarifas regulamentadas subiram 8,7% em setembro, depois de mais de 5% em agosto, e quase 10% em julho.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro Jean Castex, o aumento dos preços “penaliza dez vezes mais as famílias mais modestas, em termos do seu poder aquisitivo, do que as famílias mais ricas; por isso, era importante direcionar esta ajuda excecional para as famílias mais modestas”.

O governo francês já ajuda os agregados mais vulneráveis na fatura energética com 150 euros.