Von der Leyen anuncia mais vacinas e 50 mil milhões na saúde europeia até 2027

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta quarta-feira, um reforço no investimento da saúde da União Europeia (UE) de 50 mil milhões de euros, até 2027.

"Queremos criar uma missão de resiliência para toda a UE, que será apoiada pelo investimento da Team Europe em 50 mil milhões até 2027. Queremos assegurar-nos que nenhum vírus possa de novo transformar-se numa pandemia global", defendeu, no segundo discurso anual sobre o Estado da UE.

Von der Leyen definiu a aceleração do processo de vacinação global como "a grande prioridade" e lembrou que a Team Europe já investiu mil milhões de euros para desenvolver a capacidade de produção de vacinas em África.



"Com menos de 1% de doses distribuídas em países em desenvolvimento, a escala da urgência é evidente. Esta é uma das grandes questões geopolíticas da nossa era", referiu, anunciando um acréscimo de um donativo de mais 200 milhões de doses até ao final do ano.

”Fomos os únicos a partilhar mais de 50% das vacinas que produzimos com o resto do mundo”, recordou.

É tempo de alcançar um “consenso” e assegurar justiça fiscal

A presidente da Comissão Europeia acredita que a UE está prestes a virar a página da crise pandémica, ao contrário do que aconteceu na anterior da crise, que levou oito anos de recuperação até ser debelada.

No entanto, a líder europeia apontou a necessidade de alcançar um "consenso" sobre as reformas fiscais na zona Euro como o grande desafio dos próximos meses.

“A UE tem de refletir sobre como esta crise afetou a economia. Para isso, vamos relançar a discussão sobre este tema nas próximas semanas", afirmou Von der Leyen, que declarou essencial o investimento nas capacidades digitais.



UE duplica financiamento externo para a defesa da biodiversidade

“Queremos atribuir um preço à poluição”, defendeu a presidente da Comissão Europeia, a propósito da luta contra as alterações climáticas.

A Comissão Europeia propõe, por isso, um novo fundo para a justiça climática que, nas palavras de Von der Leyen, "deverá ajudar-nos a combater a pobreza energética", que afecta mais de 30 milhões de cidadãos na Europa.

"A Europa está pronta para fazer mais: mais 400 milhões de euros até 2027. Temos que colmatar a lacuna que existe no financiamento climático. Não há tempo a perder", afirmou.

Reforço nos apoios em 100 milhões de euros para Afeganistão

A situação no Afeganistão é um sintoma desta nova era, mas não uma situação nova. Ursula von der Leyen garante que a UE está solidária com os afegãos. "Estamos do lado do povo afegão. Penso em particular nas juízas mulheres, postas em risco pela sua contribuição para o cumprimento da lei.

Para evitar o desastre humanitário e a fome, a UE anuncia um reforço nos apoios em 100 milhões de euros. Está a ser trabalhada uma nova declaração conjunta para ser apresentada até ao final do ano.

[em atualização]