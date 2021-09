Japão condena novo lançamento de mísseis pela Coreia do Norte

O primeiro-ministro japonês condenou o lançamento pela Coreia do Norte de dois mísseis balísticos. Este disparo viola as resoluções da ONU.

O ensaio “ameaça a paz e a segurança do Japão e da região circundante”, salientou Yoshihide Suga.

Tóquio apresentou uma queixa formal contra Pyongyang, através da embaixada nipónica em Pequim, disse um responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês à agência de notícias japonesa Kyodo.

O primeiro foi lançado pouco depois das 7h00 (23h00 de quarta-feira em Lisboa) e o segundo passados cerca de 20 minutos, tendo ambos voado entre 420 e 430 quilómetros antes de caírem nas águas do mar do Japão.

Seul reagiu disparando um míssil balístico do submarino submerso ROKS Dosan Ahn Changho, disse o Ministério da Defesa da Coreia do Sul.

A última vez que a Coreia do Norte testou projéteis deste tipo foi em 29 de março do ano passado, quando realizou um ensaio do chamado sistema KN-25, a partir da costa oriental.

Este é o segundo teste de mísseis efetuado por Pyongyang numa semana.

No domingo passado, o regime do líder norte-coreano, Kim Jung-un, disparou dois mísseis de cruzeiro, num momento marcado pelas pressões da Coreia do Norte para retomar o diálogo sobre desnuclearização, enquanto Washington está a rever a estratégia para lidar com Pyongyang.