Ilhas Faroé caçam 1.400 golfinhos. Governo diz que tradição é "sustentável"

O governo local das Ilhas Faroé defendeu esta quarta-feira a matança de mais de 1.400 golfinhos durante uma tradicional caçada, apesar da emoção despertada por este massacre de “magnitude invulgar”, mesmo para o arquipélago do nórdico, segundo a AFP.

"Não há dúvida de que a caça aos cetáceos nas Ilhas Faroé é um espetáculo dramático para as pessoas pouco habituadas à caça e abate destes mamíferos. Estas caçadas são, no entanto, bem organizadas e totalmente regulamentadas", disse à agência France Presse (AFP) um porta-voz do governo de Torshavn.

De tradição ancestral nas Ilhas Faroé, um território autónomo dinamarquês perdido no Mar do Norte, a “grind" ou "grindadrap" consiste em encurralar, com o auxílio dos barcos, os cetáceos numa baía, onde são mortos por pescadores que permanecem em terra.

Geralmente são golfinhos-piloto, também chamados de baleias-piloto, mas no domingo foram capturados 1.423 golfinhos-de-faces-brancas, cuja caça também é permitida, num fiorde perto de Skala, no centro do arquipélago.