Risco de morte por Covid é 11 vezes maior em não vacinados, revela estudo

Pessoas não vacinadas contra a Covid-19 ou com o esquema de vacinação incompleto apresentam um risco de morte por infeção pelo SARS-CoV-2 11 vezes superior, quando comparado com pessoas com duas doses da vacina.

A conclusão consta de um estudo do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, divulgado na passada sexta-feira, que contou com uma amostra de mais de 600 mil residentes em 13 estados norte-americanos.

Para Filipe Froes, pneumologista e consultor da Direção-Geral da Saúde (DGS), os resultados são claros e “a dimensão e metodologia do estudo permitem generalizar para toda a população”.

“Idealmente, nós devíamos depois poder reproduzir estes valores noutros locais, nomeadamente em Portugal, mas estes dados são de tal maneira seguros e fortes que são uma indicação claríssima da importância da vacinação”, adianta o coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos (OM), em entrevista à Renascença.

Apesar de não ser conhecido nenhum estudo com esta dimensão em Portugal, o mais recente relatório de Monitorização das linhas vermelhas para a COVID-19, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), refere que, “o risco de morte, medido através da letalidade por estado vacinal, diminuiu três a sete vezes após vacinação completa quando comparado com pessoas não vacinadas, para o mês de julho de 2021”.

Valores que, na visão do especialista, “vêm confirmar, mais uma vez, até perante qualquer dúvida que possa haver, a grande eficácia da vacina”.