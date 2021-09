Portugal lidera missão da UE em Moçambique, "porque se ofereceu para isso"

Portugal vai liderar a missão de treino militar da União Europeia em Moçambique porque, "desde o princípio, se chegou à frente", afirmou o general português Nuno Lemos Pires, comandante dessa missão, que hoje parte para Maputo. "Portugal lidera esta missão, eu diria, de uma forma natural. Porque, desde o princípio, Portugal chegou-se à frente, podemos dizer assim", disse em entrevista à agência Lusa Nuno Lemos Pieres, brigadeiro-general do Exército, atual subdiretor-geral de Política de Defesa Nacional no Ministério da Defesa Nacional e professor da Academia Militar, nomeado no passado dia 12 de julho comandante no terreno da EUTM Mozambique. Lemos Pires atribui esta circunstância a "várias razões", sendo a primeira o facto de Lisboa ter trabalhado "em conjunto" com Maputo. Portugal perguntou a Moçambique: "precisam da nossa ajuda? O que é que vocês precisam?" Foi uma construção feita em pleno diálogo com Moçambique", defendeu. "Moçambique é que definiu o que precisava", reforçou o general. "Começou a falar com Portugal de uma forma bilateral há cerca de um ano, e foi nessa perspetiva que, em novembro do ano passado, o ministro [português] da Defesa [João Gomes Cravinho] foi a Moçambique". "Ao mesmo tempo, começou-se a falar da perspetiva da União Europeia também poder colaborar. O ministro [português] dos Negócios Estrangeiros fez um pedido a Bruxelas e o Alto Representante [da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança], Josep Borrell, enviou Augusto Santos Silva, como seu representante a Moçambique", recordou ainda o militar que vai liderar a missão da UE. .

"Portugal foi avançando mais rápido. E no âmbito dos seus programas de cooperação no domínio da defesa, como estava a renegociar o programa para mais 5 anos, de 2021 a 2026, foi relativamente fácil chegar a acordo com Moçambique para ver o que este país precisava agora", explicou Lemos Pires. O facto é que Moçambique precisava de "uma grande transformação" e Portugal triplicou desde logo os seus efetivos no país e concluiu o chamado "Projeto 6", um projeto para responder às necessidades de Moçambique, cujo ponto essencial, no resumo de Lemos Pires, era a dotação de treino, equipamento, e formação das tropas moçambicanas. "Aquilo que nós, portugueses, estávamos a fazer bem, por exemplo, na República Centro-Africana, que já fizemos bem no Afeganistão, são forças de reação rápida, que tanto sucesso têm tido. Negociámos com Moçambique este modelo, que o abraçou logo", explicou Lemos Pires. A visita do almirante Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), António Silva Ribeiro a Maputo em janeiro/fevereiro, que Lemos Pires também acompanhou, definiu o nível de ambição do apoio de Portugal. "Moçambique, disse: "temos aqui seis companhias de comandos e 5 companhias de fuzileiros para treinar, faseadamente, uma a uma, e gostaríamos de começar isto por volta de abril"", descreveu o general português. "E Portugal cumpriu. Em abril de 2021 estávamos efetivamente a começar a dar os primeiros treinos em Catembe aos fuzileiros e no Chimoyo aos comandos", sublinhou.

O general português acredita que "esta realidade" levou Bruxelas a considerar ser também o "tipo de aproximação" que gostaria assumir em relação ao apoio a Moçambique na questão da luta contra a insurgência radical islâmica em Cabo Delgado. "A União Europeia mandou duas ou três missões a Moçambique para falar com os moçambicanos e apercebeu-se que o ideal era adotar uma postura parecida, mas mais ambiciosa, mais alargada, mais abrangente desta cooperação bilateral portuguesa", afirmou. "E é por isso que Portugal lidera naturalmente esta missão, porque se ofereceu para isso. Portugal chegou e disse à União Europeia que estava disponível para dar até 50% da força e que estava disposto a liderar a missão", acrescentou. A "atitude proativa" portuguesa, nos termos de Lemos Pires, que se fundará na "ligação entre Portugal e Moçambique", explicará, no entanto, apenas parcialmente a responsabilidade que lhe é atribuída na missão. Ela "também tem que ver com o trabalho que tem sido feito com a União Europeia" no plano da segurança e defesa avançada dos 27, diz o general. "Repare-se que Portugal tem comandado missões da UE no Mali; já comandou duas vezes missões da União Europeia na República Centro-Africana, onde ainda na semana passada o general Neves Abreu passou o comando da missão a um general francês; está presente desde o Golfo da Guiné ao Golfo de Áden", ilustrou. A missão da UE não irá replicar o que Portugal está a fazer, ainda que assuma algumas prioridades que estavam a ser atacadas pela cooperação militar portuguesa. "Portugal vai continuar a fazer muito e vai continuar a desenvolver bilateralmente uma série de projetos, são 6 - e o próprio Projeto 6, que passa para o âmbito da União Europeia, não se extingue", explicou o general.