Ministro do Ambiente visita Moçambique com dois milhões e projetos na carteira

O ministro vai ainda celebrar dois projetos na área da conservação da natureza: 150 mil euros para a reserva de elefantes de Maputo , conduzido pelo Serviço de Parques e Reservas de Moçambique, e 150 mil euros para a recuperação dos mangais de Marromeu, a cargo do Parque da Gorongosa.

O que vai ficar definido, pormenorizou, é que em cada mês de novembro destes três anos, Moçambique diga o que quer fazer no ano seguinte.

Em declarações à agência Lusa, João Pedro Matos Fernandes referiu que nesta visita de quatro dias irá participar numa conferência de doadores para a água, na qual anunciará a disponibilidade de Portugal em apoiar com um milhão de euros, nos próximos três anos, “projetos no domínio do abastecimento de água, para serem desenvolvidos necessariamente por empresas portuguesas”.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática português inicia quarta-feira uma visita a Moçambique, onde irá contactar com projetos apoiados por Portugal e anunciar investimentos ao nível da cooperação na ordem dos dois milhões de euros.

Já no próximo ano, o Governo português vai financiar, com 280 mil euros, a segunda fase dos planos locais de adaptação, e um projeto, cujo valor ainda não está totalmente definido, para a reflorestação do mogno africano.