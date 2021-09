​Abriu uma fábrica de motos na Índia onde só vão trabalhar mulheres

Abriu na Índia uma nova fábrica de motociclos que prevê produzir 10 milhões de veículos por ano. A unidade fabril tem uma particularidade: terá apenas mulheres ao serviço.



O primeiro grupo de trabalhadoras iniciou funções esta semana. “Em plena capacidade, a Futurefactory empregará mais de 10 mil funcionárias, tornando-a a maior fábrica só para mulheres do mundo e a única fábrica do setor só para mulheres no mundo”, revelou o líder do projeto, o empresário indiano Bhavish Aggarwal.

A construção da fábrica representa um investimento de quase 280 milhões de euros e terá uma parte substancial automatizada, pois incluirá três mil robots.

O objetivo de Aggarwal é montar uma linha completa de veículos elétricos, incluindo veículos de três rodas e carros.

O primeiro modelo que vai ser construído é a e-scooter S1 cujo preço de venda rondará os 1.100 euros.

A ideia é competir com as tradicionais motocicletas de duas rodas na Índia, mas, sendo esta elétrica, vai permitir diminuir a pegada de carbono do país.

O plano de negócios prevê também a exportação de veículos que deve arrancar também ainda este ano.