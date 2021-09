Pyongyang testa novo míssil de cruzeiro de longo alcance

A Coreia do Norte efetuou com sucesso um teste com um novo "míssil de cruzeiro de longo alcance", durante este fim de semana, anunciou a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA.

Os disparos do teste decorreram na presença de altos responsáveis norte-coreanos e os mísseis percorreram uma trajetória de 1.500 quilómetros, antes de atingirem o alvo, não especificado.

Várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU proíbem a Coreia do Norte de prosseguir os seis programas de armamento nuclear e de mísseis balísticos.

Apesar das múltiplas sanções internacionais, o país tem reforçado nos últimos anos as suas capacidades militares sob a direção de Kim Jong-un.