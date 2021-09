ONU procura consensos para ajudar os afegãos e advertir os talibãs

A ONU vai procurar esta segunda-feira em Genebra o maior consenso global possível para responder à crise afegã, na 48.ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos, e apelar à ajuda das principais economias, numa conferência humanitária paralela.

A situação no Afeganistão, sob o controlo dos talibãs desde o mês passado, será um dos principais temas que a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, abordará na abertura do Conselho, a par de outros temas prementes como a Venezuela, Nicarágua e o estado etíope do Tigray, no norte do país.