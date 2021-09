Manifestações no Brasil pedem a destituição de Jair Bolsonaro

A demissão do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi a principal bandeira dos protestos realizados este domingo, em várias cidades do país, cinco dias após as mobilizações a favor do líder de extrema-direita.

A marcha foi convocada pelos movimentos de centro e direita, que, em 2016, mobilizaram milhões de pessoas em todo o Brasil para pressionar a abertura de um processo político com vista ao afastamento da então presidente, Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT).