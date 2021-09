Chefe da diplomacia do Catar faz primeira visita oficial ao regime talibã

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, reuniu-se este domingo com líderes talibãs em Cabul, na primeira visita oficial de um dignitário estrangeiro ao Afeganistão, desde que aqueles tomaram o poder.

"O ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, chegou à capital afegã e reuniu-se com a cúpula do Emirado Islâmico do Afeganistão [denominação do poder talibã]", disse um membro do gabinete de comunicação dos novos dirigentes de Cabul, Muhammad Jalal, segundo a agência Efe.